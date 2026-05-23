Aprueba Congreso de Sonora reforma para evitar revictimización de menores en procesos judiciales

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Por unanimidad, el Congreso del Estado avaló una iniciativa presentada por la diputada Marcela “MAVAL” Valenzuela para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, priorizando su bienestar emocional y evitando exposiciones innecesarias en procedimientos judiciales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/05/2026 09:17 AM.
En Sonora y editada el 23/05/2026 09:20 AM.