Impulsan rescate integral del Museo Regional de Sonora y corredor cultural en Hermosillo

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El Gobierno de Sonora avanza en la rehabilitación de la antigua Penitenciaría del Estado para consolidar el corredor cultural del Centro Histórico y Cívico, con nuevos espacios públicos, áreas culturales y mayor convivencia para las familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/05/2026 09:08 AM.
En Sonora y editada el 23/05/2026 09:13 AM.