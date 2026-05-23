Refuerzan Plan de Justicia Yaqui con obras, diálogo y acceso a derechos en Vícam Pueblo

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El gobernador Alfonso Durazo encabezó una jornada de trabajo junto a autoridades federales y judiciales para consolidar acciones históricas en infraestructura, territorio, agua y justicia en favor del Pueblo Yaqui

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/05/2026 09:23 AM.
En Sonora y editada el 23/05/2026 09:25 AM.