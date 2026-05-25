Impulsan ampliación de espacios en bachillerato para jóvenes sonorenses

Como parte de la estrategia conjunta entre el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México para garantizar el derecho a la educación media superior, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa un modelo integral que contempla la construcción de nuevos bachilleratos, la ampliación de la matrícula y procesos eficaces y transparentes de asignación de planteles para que ninguna o ningún joven se quede fuera de la escuela.
El mandatario estatal resaltó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora recibirá una inversión de 328.5 millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa y ampliar la cobertura de bachillerato en todo el estado, especialmente en comunidades alejadas y zonas con alta demanda.
Durazo Montaño explicó que esta estrategia permitirá la creación de 4 mil 920 nuevos espacios educativos, además de acercar los planteles a las comunidades, reduciendo barreras de acceso y facilitando que las y los estudiantes puedan continuar sus estudios cerca de sus hogares.
No solo se trata de que los jóvenes tengan acceso a un espacio, sino que cada espacio accesible esté cerca de su casa. Estamos en un proceso de ordenamiento para garantizar que las y los estudiantes puedan acudir al plantel más cercano y continuar su formación académica en mejores condiciones, indicó.
Detalló que el proceso contempla más de 44 mil espacios disponibles en preparatorias públicas y elimina mecanismos meritocráticos, priorizando el derecho a la educación mediante criterios de cercanía, inclusión y equidad.
El mandatario sonorense destacó que el registro es gratuito, ágil y completamente en línea, permitiendo a las y los aspirantes realizar el trámite desde cualquier dispositivo con acceso a Internet utilizando únicamente su CURP.
Durante el registro las y los estudiantes podrán seleccionar hasta 10 opciones de planteles educativos, priorizando la cercanía con la secundaria de egreso.
Añadió que la asignación de espacios se realizará con base en la disponibilidad de cada plantel y considerando criterios de prioridad para estudiantes con discapacidad, pertenecientes a pueblos indígenas o que tengan hermanas o hermanos inscritos o aspirantes al mismo centro escolar.
La publicación de resultados se realizará a partir del 18 de julio en el portal oficial de Prepason, además de contemplarse una segunda etapa de registro del 20 al 22 de julio para quienes no hayan obtenido espacio o no se hayan registrado previamente. El proceso integra un total de 185 planteles en los que se garantizará transparencia, inclusión y equidad.