Impulsan ampliación de espacios en bachillerato para jóvenes sonorenses

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El Gobierno de Sonora fortalecerá la infraestructura educativa con una inversión de 328.5 millones de pesos, que permitirá crear 4 mil 920 nuevos espacios y ampliar la cobertura de educación media superior en el estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/05/2026 11:30 AM.
En Sonora y editada el 25/05/2026 11:39 AM.