Impulsan reconversión de cultivos para fortalecer al campo sonorense

Con acuerdos estratégicos para fortalecer al sector triguero y una estrategia integral de reconversión productiva que permita garantizar la sustentabilidad del campo sonorense, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba Jazmín López Gutiérrez, encabezaron una gira de trabajo por el sur de la entidad junto a productores agrícolas del Valle del Yaqui.
Como parte de la jornada de trabajo, se dio seguimiento a la estrategia de reconversión productiva impulsada en Sonora para promover cultivos con menor consumo de agua y mayor viabilidad comercial. Para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026 se establecieron más de 32 mil hectáreas de cultivos alternativos como cártamo, canola y girasol.
Ahorita se están sembrando 600 hectáreas de girasol con una productividad que resulta competitiva con cualquier otro referente de competitividad mundial. Es una gran noticia porque este producto tiene mayor precio en el mercado, consume la mitad de agua del trigo; nuestro país requiere un millón 600 mil toneladas de canola y aquí en Sonora tenemos tierra, agua y la gente más fregona para producir, mencionó el gobernador Durazo.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que el cambio climático obliga a transformar gradualmente los esquemas tradicionales de producción agrícola, privilegiando cultivos que permitan optimizar el recurso hídrico sin comprometer la productividad del campo.
Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, resaltó la coordinación permanente entre el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora para respaldar a las y los productores en este proceso de transición productiva, garantizando acompañamiento técnico, apoyos económicos y acceso a mercados.
Estamos aquí para resolver, vienen los mejores cuadros, ¿cierto o no? Entonces hay futuro, no están solos, hay un gobierno, una Presidenta que está detrás de ustedes y un gobernador con gran corazón y mucha inteligencia que los quiere ayudar. Con el gobernador de cómplice, vamos a hacer todo para que ustedes vendan la harina en las tiendas de Alimentación para el Bienestar, enfatizó.
Como resultado de esta estrategia, mientras el año pasado únicamente se estableció media hectárea de girasol y seis hectáreas de canola en parcelas demostrativas, en el presente ciclo agrícola ya se alcanzaron 313 hectáreas de girasol y 658 de canola. En total, la reconversión productiva suma 32 mil 311 hectáreas establecidas, con respaldo para mil 204 productores y una inversión superior a 150.5 millones de pesos.
Durante el encuentro con trigueros de la región, el mandatario estatal y la titular de Sader refrendaron el compromiso de mantener el acompañamiento institucional al campo sonorense y avanzar en acuerdos orientados a brindar mayor certidumbre a las y los productores ante los retos derivados de la sequía y el cambio climático.
En las reuniones de trabajo participaron también la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López Cárdenas; el representante de Sader en Sonora, Juan González Alvarado y el director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, Rodolfo Castro Valdez.