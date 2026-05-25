Impulsan reconversión de cultivos para fortalecer al campo sonorense

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Gobierno de Sonora y autoridades federales acordaron respaldar a productores agrícolas del sur del estado con estrategias enfocadas en cultivos alternativos, uso eficiente del agua y mayor sustentabilidad ante la sequía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/05/2026 11:39 AM.
En Sonora y editada el 25/05/2026 11:50 AM.