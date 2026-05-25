Llevarán clínicas móviles de medicina preventiva a municipios de Sonora

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La Secretaría de Salud Pública anunció jornadas gratuitas en Nogales, Santa Cruz y Empalme, donde se ofrecerán consultas médicas, detección de enfermedades, vacunación y otros servicios de salud preventiva

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/05/2026 12:15 PM.
En Sonora y editada el 25/05/2026 12:19 PM.