Llevarán clínicas móviles de medicina preventiva a municipios de Sonora

Con la finalidad de brindar servicios de medicina preventiva gratuita y acercar servicios de salud a la población, el Gobierno de Sonora, por medio de la Secretaría de Salud Pública (SSP), invita a las y los ciudadanos a acudir a las Clínicas Móviles de Medicina Preventiva (CMMP), las cuales recorrerán diversos municipios del estado durante la próxima semana.
El lunes 25 de mayo las unidades estarán en Nogales, en Parque El Represo, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. El martes 26 se ubicarán en la población de Santa Cruz, de igual manera de 10:00 a 13:00 hrs.
Asimismo, el jueves 28 de mayo las clínicas móviles llegarán a Empalme, en la colonia Mi Patria es Primero, donde brindarán atención de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
En las Clínicas Móviles de Medicina Preventiva, la población puede acceder de manera gratuita a servicios como consulta médica general, promoción de la salud, detección de enfermedades como diabetes, hipertensión, VIH, toma de signos vitales, orientación nutricional, promoción de hábitos saludables, vacunación, así como esterilización de mascotas.
La SSP hace un atento llamado a las y los sonorenses a acudir a estas jornadas de medicina preventiva, donde podrán recibir orientación y servicios enfocados en el cuidado de la salud, la detección oportuna de enfermedades y la promoción de hábitos saludables.