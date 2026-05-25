Lorenia Valles impulsa diálogo ciudadano en Puerto Peñasco

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La senadora sostuvo un encuentro de escucha social para informar sobre avances legislativos, rendir cuentas y recoger inquietudes ciudadanas como parte de las asambleas del Segundo Piso de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/05/2026 11:50 AM.
En Sonora y editada el 25/05/2026 12:12 PM.