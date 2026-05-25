Lorenia Valles impulsa diálogo ciudadano en Puerto Peñasco

Como parte de su labor de representación popular, la senadora Lorenia Valles realizó una reunión de diálogo social y escucha en Puerto Peñasco, donde informó sobre los avances legislativos y habló de la importancia de escuchar la opinión de la gente para representarla mejor en el Senado de la República.
Es fundamental seguir fomentando un ejercicio de escucha y diálogo permanente con ustedes, para rendir cuentas sobre el avance del cumplimiento de los compromisos que hice cuando pedí su voto, así como conocer su sentir de lo que es necesario fortalecer, expresó la legisladora durante el evento llamado Diálogos por el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
Siempre he estado convencida de que el pulso de las cosas lo tiene la gente: lo que está mejorando, lo que todavía representa un reto. Por ello, recorro las calles casa por casa para tomar nota de las cosas que les interesan. Ahora, llevaré a cabo estas asambleas de diálogo en el estado, para escucharnos y platicar con confianza, dijo.
Siempre he estado convencida de que el pulso de las cosas lo tiene la gente: lo que está mejorando, lo que todavía representa un reto. Por ello, recorro las calles casa por casa para tomar nota de las cosas que les interesan. Ahora, llevaré a cabo estas asambleas de diálogo en el estado, para escucharnos y platicar con confianza, dijo.
“Las reformas constitucionales que aprobamos en el Senado están garantizando el bienestar de las familias y sus hogares. Hoy en día, todas las personas pueden acceder a los programas de apoyo; el salario mínimo sigue creciendo; las pensiones son más dignas, y los pueblos indígenas se benefician con proyectos de infraestructura social y desarrollo económico”, concluyó.