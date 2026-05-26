Destaca Lorenia Valles resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum a dos años de su elección

“El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es un gobierno de resultados. Este año se cumplirán dos años de que fuera electa el 2 de junio de 2024 y los avances son significativos en el bienestar de las familias, la infraestructura educativa y de salud, así como el impulso de la economía y la generación de empleos mejor remunerados“, afirmó la senadora Lorenia Valles.
Lo anterior tras el anuncio de la presidenta de la República de que el próximo 31 de mayo rendirá un informe de rendición de cuentas al pueblo de México sobre su gestión presidencial, el cual será transmitido en plazas públicas de las 32 entidades federativas.
No solo la llegada de la primera mujer presidenta de la República representa un avance para nuestra democracia, quien es un ejemplo a seguir para las niñas y las mujeres mexicanas y de todo el mundo. Es una presidenta que ha puesto en alto el nombre de nuestro país, defendiendo con valentía la soberanía y los intereses nacionales, aseguró la legisladora.
Los programas de bienestar y el aumento al salario mínimo son legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, los programas de apoyo a personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad y otros grupos, son derechos constitucionales que la Dra. Claudia Sheinbaum garantiza a través de un presupuesto de alrededor de un billón de pesos. Para mí es un honor ser parte del segundo piso de la Cuarta Transformación y acompañar a la presidenta desde el Senado de la República, finalizó la sonorense.