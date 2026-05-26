Destaca Lorenia Valles resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum a dos años de su elección

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La senadora sonorense afirmó que la administración federal ha fortalecido el bienestar social, la economía y la infraestructura del país, además de consolidar programas sociales como derechos constitucionales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/05/2026 12:18 PM.
En Sonora y editada el 26/05/2026 12:25 PM.