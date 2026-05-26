Gobierno de Sonora entrega 657 becas a deportistas y entrenadores de Codeson 2025

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Con una inversión superior a los 31 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo destacó el fortalecimiento al deporte sonorense mediante apoyos dirigidos a medallistas, entrenadores y jóvenes promesas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/05/2026 11:08 AM.
En Sonora y editada el 26/05/2026 11:18 AM.