Gobierno de Sonora entrega 657 becas a deportistas y entrenadores de Codeson 2025

El deporte sonorense vive una etapa de impulso real con el respaldo del Gobierno de Sonora, al destinar 657 becas a medallistas, entrenadores y jóvenes promesas deportivas de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) 2025, con una inversión de 31 millones 272 mil pesos, reconociendo el compromiso y la perseverancia de quienes representan con orgullo a Sonora en competencias nacionales e internacionales.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño resaltó que el impulso al deporte forma parte de una política pública que busca abrir oportunidades reales para las juventudes sonorenses, reconociendo el esfuerzo diario de atletas y entrenadores que ponen en alto el nombre de Sonora.
Con este dinero, éstas y éstos jóvenes puedan transitar su entrenamiento deportivo con las mayores comodidades posibles para que aprovechen óptimamente el esfuerzo y la colaboración de sus entrenadores y puedan traducir en mejores resultados deportivos su esfuerzo, su entrega y su disciplina, subrayó el gobernador Durazo.
En el evento estuvieron presentes Lorenia Valles, senadora por Sonora; Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme; Paulina Ocaña, jefa de Oficina del Ejecutivo estatal; Heriberto Aguilar, senador; Alejandra López, presidenta del Congreso del Estado; Marcela Valenzuela, diputada local; Erubiel Durazo, director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; Rebeca Valenzuela, directora del Instituto Sonorense de la Juventud; Froylán Gámez, secretario de Educación y Cultura y Abraham Sierra, director del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.