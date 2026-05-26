Lanzan en Sonora concurso de investigación histórica con premios de hasta 500 mil pesos

...

La SEC y el ISC convocaron a participar en el III Concurso de Investigación de Historia de Sonora “Samuel Ocaña García” 2026, dirigido a personas interesadas en rescatar y difundir la memoria histórica de la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/05/2026 11:18 AM.
En Sonora y editada el 26/05/2026 11:52 AM.