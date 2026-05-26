Lanzan en Sonora concurso de investigación histórica con premios de hasta 500 mil pesos

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), invita a participar en el III Concurso de Investigación de Historia de Sonora “Samuel Ocaña García” 2026, dirigido a personas interesadas en compartir la memoria histórica de la entidad.
Por iniciativa del gobernador Alfonso Durazo, este concurso fortalece el reconocimiento a quienes investigan la historia sonorense, con 500 mil pesos para el primer lugar, 250 mil pesos para el segundo y 100 mil pesos para el tercero.
La convocatoria está abierta a personas mayores de edad nacidas en Sonora, así como a mexicanas, mexicanos y personas extranjeras que acrediten residencia en la entidad, de acuerdo con las bases del concurso. También podrán participar equipos de hasta tres integrantes.
Los trabajos deberán abordar temas relacionados con la historia de Sonora y presentarse bajo seudónimo, para garantizar una evaluación imparcial. El registro estará abierto hasta el 16 de julio de 2026, a través de aplicación en línea.
Las bases completas pueden consultarse en isc.sonora.edu.mx. Para mayor información, las personas interesadas pueden escribir al correo difusion@isc.gob.mx.