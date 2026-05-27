Abren registro para programa de paneles solares gratuitos en Hermosillo

Con la finalidad de apoyar a la economía familiar y ampliar el acceso a energía limpia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció que a partir del martes 26 de mayo se abrió el registro para ser beneficiario del programa Techos Solares para el Bienestar, iniciativa que permitirá instalar paneles solares gratuitos en cinco mil hogares de familias hermosillenses, gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal destacó que Sonora es el segundo estado del país en implementar esta estrategia social y energética, dirigida prioritariamente a hogares con niñas y niños, personas adultas mayores, madres jefas de familia, personas con discapacidad y comunidades indígenas.
Hay una serie de requisitos que deben reunir quienes serán beneficiarios de este programa porque está dirigido exclusivamente a hogares de familias vulnerables; el primero de ellos es que deben tener tarifa doméstica y su consumo promedio debe ser entre 400 a 1,500 kilowatts/hora máximo en los meses de julio y agosto, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.
El registro para acceder al programa ya se encuentra abierto en Hermosillo a través del portal techosolarbienestar.energia.gob.mx, así como en módulos de atención instalados en oficinas de la Secretaría de Bienestar, como parte de una estrategia que busca garantizar que el acceso a energía limpia y asequible llegue primero a quienes más lo necesitan.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas con sentido social, orientadas a reducir desigualdades, mejorar la calidad de vida de las familias sonorenses y garantizar que los beneficios de la transición energética lleguen también a quienes históricamente habían quedado fuera de este tipo de oportunidades.