Abren registro para programa de paneles solares gratuitos en Hermosillo

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El Gobierno de Sonora anunció el inicio del programa Techos Solares para el Bienestar, que beneficiará a cinco mil hogares con ahorros de hasta 89 por ciento en el recibo de energía eléctrica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/05/2026 11:04 AM.
En Sonora y editada el 27/05/2026 11:06 AM.