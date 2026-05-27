Impulsa DIF Sonora programa alimentario para mujeres embarazadas y primera infancia

Con el firme compromiso de garantizar un desarrollo saludable desde el inicio de la vida, el Gobierno de Sonora, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), impulsa el Programa de Atención Alimentaria en los Primeros Mil Días de Vida y Primera Infancia, con una inversión de 15 millones de pesos en beneficio de cuatro mil 900 personas en todo el estado.
Este programa tiene como propósito fortalecer el estado nutricional de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como de niñas y niños desde su nacimiento hasta los cinco años 11 meses, mediante la entrega de apoyos alimentarios con criterios de calidad nutricia. De manera complementaria, se promueven acciones de orientación alimentaria, lactancia materna y prácticas adecuadas de cuidado e higiene.
La directora general de DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, destacó que esta estrategia atiende a cuatro mil 900 personas: dos mil 100 lactantes, mil 200 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como mil 600 niñas y niños de entre dos y cinco años 11 meses de edad no escolarizados, priorizando a familias en situación de vulnerabilidad alimentaria.
Asimismo, informó que en el poblado Miguel Alemán se brinda atención a 350 personas beneficiarias, como parte de las acciones permanentes para acercar estos apoyos a las comunidades que más lo necesitan.
El programa tiene presencia en los 72 municipios de Sonora, con énfasis en localidades rurales, urbanas e indígenas con alto y muy alto grado de marginación o rezago social, contribuyendo así a mejorar la salud y el bienestar de la población durante los primeros años de vida, una etapa clave para su desarrollo integral.