Impulsa DIF Sonora programa alimentario para mujeres embarazadas y primera infancia

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Con una inversión de 15 millones de pesos, el Gobierno de Sonora beneficia a cerca de cuatro mil 900 personas mediante apoyos nutricionales y acciones de orientación alimentaria en los 72 municipios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/05/2026 10:33 AM.
En Sonora y editada el 27/05/2026 10:50 AM.