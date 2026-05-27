Inicia entrega de becas Rita Cetina para estudiantes de primaria en Sonora

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El Gobierno de Sonora informó que cerca de 195 mil alumnas y alumnos de primarias públicas recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos durante el ciclo escolar 2025-2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/05/2026 10:28 AM.
En Sonora y editada el 27/05/2026 10:33 AM.