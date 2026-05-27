Inicia entrega de becas Rita Cetina para estudiantes de primaria en Sonora

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el impulso histórico que desde el inicio de la actual administración le ha dado a la educación el Gobierno de Sonora, inició la entrega de tarjetas bancarias a las y los beneficiarios de las becas Rita Cetina Gutiérrez, dirigidas a niñas y niños de primarias públicas.
El titular del Ejecutivo estatal, Alfonso Durazo Montaño, acompañado del secretario de Educación en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, señaló que para el ciclo escolar 2025-2026 se verán beneficiados 194 mil 994 alumnas y alumnos de primaria en el estado, quienes recibirán 2 mil 500 pesos como apoyo único por ciclo, con una inversión total para la entidad de 487 millones 485 mil pesos.
Creciendo ellos y ellas crece nuestro estado, y es ahí donde yo salgo ganando como gobernador, porque quiero que nuestro estado sea estelar como lo fue en algunas décadas atrás. Vamos a trabajar todos juntos porque estas niñas y niños aprovechen óptimamente el potencial que representa esta beca, y que les ayude a crecer profesionalmente, pero particularmente como seres humanos con el esfuerzo de todas y todos nosotros, indicó.
En 2025, a través del programa universal de becas Rita Cetina se incorporaron a más de 126 mil jóvenes sonorenses como beneficiarios que asisten a secundarias públicas en la entidad, que junto a la iniciativa de becas Sonora de Oportunidades que encabeza el gobernador Durazo Montaño, da cobertura total en todos los niveles educativos.