Refuerzan la infraestructura de la Universidad de Seguridad Pública

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Con una inversión superior a los 7.6 millones de pesos, el Gobierno de Sonora mejoró las instalaciones de la USP para beneficio de más de 280 cadetes y estudiantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/05/2026 10:50 AM.
En Sonora y editada el 27/05/2026 10:57 AM.