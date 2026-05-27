Refuerzan la infraestructura de la Universidad de Seguridad Pública

El Gobierno de Sonora, a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), fortaleció la infraestructura de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado de Sonora (USP) con la construcción de baños para mujeres, baños para hombres y una trotapista de 300 metros lineales, para que sus cadetes estudiantes cuenten con instalaciones dignas y totalmente funcionales para el desarrollo de sus actividades.
En evento protocolario de recorrido por las instalaciones y corte de listón, se contó con la presencia del rector de la USP, Dr. Ellioth Romero Grijalva; el coordinador general del CECOP, Mtro. Melitón Alberto Sánchez Durazo; la directora general de Administración y Finanzas del CECOP, Ing. Giovana María Morales Duarte, y el diputado federal del Distrito 5 de Hermosillo, Jacobo Mendoza Ruiz.
La obra se realizó con una inversión de siete millones 624 mil 689 pesos, beneficiando a 280 personas, y los trabajos incluyeron:
● Construcción de baños para hombres y baños para mujeres.
● 131 metros cuadrados de baños para hombres (cimentación, muros, losa, acabados, azulejo, mamparas, luminarias, contactos, regaderas, WC, mingitorios, lavamanos, área de locker).
● 119 metros cuadrados de baños para mujeres (cimentación, muros, losa, acabados, azulejo, mamparas, luminarias, contactos, regaderas, WC, lavamanos, área de locker).
● Construcción de trotapista de 303 metros lineales.
Con el compromiso del gobernador Alfonso Durazo de fortalecer la seguridad pública desde la formación de sus elementos, en el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública seguimos trabajando en obras que dignifican las instituciones educativas y fortalecen el desarrollo de quienes se preparan para servir y proteger a las y los sonorenses.