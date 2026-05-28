Destaca Lorenia Valles reducción de homicidios y fortalecimiento de la Guardia Nacional

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La senadora sonorense afirmó que la estrategia de seguridad del Gobierno de México ha permitido disminuir 49% los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 11:08 AM.
En Sonora y editada el 28/05/2026 11:14 AM.