Destaca Lorenia Valles reducción de homicidios y fortalecimiento de la Guardia Nacional

“La seguridad es una prioridad del Gobierno de México. Esto se demuestra con los resultados eficaces en torno a la atención de la criminalidad, al igual que la mejora de la percepción social sobre la seguridad. Además, la presidenta informa semanalmente acerca de los avances en la materia”, declaró la senadora Lorenia Valles Sampedro.
Lo anterior luego de que la presidenta de la República actualizara los resultados de la política de seguridad pública en su conferencia matutina, acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad; donde destacó la reducción progresiva del promedio diario de los homicidios dolosos, que alcanzó una disminución de 49% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.
También ha sido importante la consolidación de la Guardia Nacional como una institución civil militar que está dando buenos resultados en el despliegue de las acciones contra la delincuencia organizada, así como en la confianza social en dicha corporación policial. A siete años de su creación, la Guardia Nacional cuenta con 600 cuarteles y alrededor de 120 mil miembros activos, funcionando en todas las entidades federativas y la mayoría de los municipios, afirmó la legisladora.
La nueva estrategia nacional de seguridad y paz está orientada a la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la investigación y la inteligencia, la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la atención a las causas generadoras de violencia; ésta última mediante los programas de apoyo, la generación de oportunidades y la rehabilitación de los espacios públicos, concluyó la sonorense.