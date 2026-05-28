Inician rehabilitación de carreteras del norte de Sonora con inversión de 800 millones

Con el impulso del gobernador Alfonso Durazo Montaño y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dieron inicio las obras periódicas de rehabilitación de los tramos carreteros Ímuris-Cananea, Cananea-Agua Prieta, y Agua Prieta-Janos con una inversión de 800 millones de pesos, a fin de poner a disposición de la ciudadanía una carretera segura y mejorar así la conectividad terrestre en la entidad.
El gobernador Durazo Montaño mencionó que estas obras, a realizarse a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), fomentarán también el desarrollo económico y turístico de la región, permitiendo el tránsito seguro por la red carretera federal libre de peaje, en el norte de la entidad.
Explicó que la inversión de esta obra contempla 200 millones de pesos para el tramo Cananea-Ímuris; 150 millones de pesos para Janos-Agua Prieta; y 450 millones de pesos para Agua Prieta-Cananea.
La satisfacción es doble, por lo grato que siempre me resulta visitar esta ciudad, el hecho de que vengamos a anunciar el día de hoy una inversión por 800 millones de pesos para el mejoramiento de tres tramos carreteros que son imprescindibles para la vida económica de la región, y por supuesto para la economía y la seguridad de todas y todos quienes transitamos por esos tramos carreteros, indicó.
El titular del Ejecutivo estatal también entregó unidades móviles para trabajos de servicio a la comunidad que realiza el ayuntamiento de Agua Prieta, las cuales consisten en una pipa de agua con capacidad de 10 mil litros, una canastilla y una barredora, con una inversión total superior a los 4 millones de pesos.
Estuvieron presentes: José Manuel Quijada Lamadrid, presidente municipal de Agua Prieta; Máximo Moscoso Pintado, director general del Centro Sonora de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Esmeralda González Tapia, presidenta municipal de Cananea; Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; María Karina Olivares Rábago, diputada local; Jesús Alfonso Montaño Durazo, delegado en Sonora de la Sedatu; Javier Díaz Escalante, teniente de Guardia Nacional; y Carlos Luna, delegado en Sonora de Conafor.