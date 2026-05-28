Inician rehabilitación de carreteras del norte de Sonora con inversión de 800 millones

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Las obras abarcan los tramos Ímuris-Cananea, Cananea-Agua Prieta y Agua Prieta-Janos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y fortalecer la conectividad regional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 08:59 AM.
En Sonora y editada el 28/05/2026 09:09 AM.