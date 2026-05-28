National Geographic coloca a Sonora entre los mejores destinos gastronómicos del mundo para 2026

La gastronomía sonorense conquistó los reflectores internacionales al incluir a Sonora en la prestigiosa revista National Geographic, entre los destinos gastronómicos más destacados del mundo para 2026, gracias a la riqueza de su cocina tradicional, donde destacan la carne asada al mezquite, las tortillas de harina hechas a mano y el emblemático bacanora, símbolo de identidad y orgullo para las y los sonorenses.
Este reconocimiento internacional también refleja el impulso que el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha dado a la promoción turística y cultural del estado, fortaleciendo la proyección de Sonora como un destino con historia, tradición y experiencias únicas para visitantes nacionales e internacionales. A través de estrategias de promoción turística, apoyo a productores regionales y el fortalecimiento de las rutas culturales y gastronómicas, el Gobierno de Sonora ha consolidado al estado como una referencia del turismo del norte del país.
National Geographic destacó que detrás de la cocina sonorense existe una profunda herencia ganadera, el uso tradicional del mezquite para cocinar y una cultura culinaria transmitida de generación en generación. En la publicación se hizo especial énfasis en el bacanora, destilado artesanal originario de la sierra sonorense, cuya historia se remonta al pueblo Ópata que utilizaba corazones de agave rostizados en ceremonias tradicionales.
La revista también recordó que el bacanora sobrevivió décadas en la clandestinidad luego de que fuera prohibido en 1915 por el entonces gobernador Plutarco Elías Calles, convirtiéndose con el paso del tiempo en un símbolo de resistencia cultural y orgullo regional. Hoy, esta bebida representa una de las expresiones más auténticas de la identidad sonorense.
Como parte de este reconocimiento, National Geographic resaltó la Ruta del Bacanora, experiencia turística que permite a visitantes conocer vinatas familiares, campos de agave y procesos artesanales de destilación en municipios como Arivechi, Sahuaripa, Bacanora y Ures, fortaleciendo la economía local y preservando las tradiciones de las comunidades serranas.
La carne asada sonorense también ocupa un lugar central en este reconocimiento mundial. Más allá de ser un platillo típico, representa una tradición de convivencia familiar y encuentro comunitario que distingue a Sonora en México y el mundo. A ello se suman los cortes de res tradicionales, las tortillas sobaqueras y los frijoles del norte, elementos que han convertido a la cocina sonorense en una experiencia auténtica y memorable.
La inclusión de Sonora entre los mejores destinos gastronómicos del mundo para 2026 abre una importante ventana para fortalecer el turismo culinario, impulsar a pequeños productores, cocineras tradicionales y vinatas familiares, además de posicionar al estado como una tierra donde la tradición, la cultura y el sabor se convierten ahora en orgullo internacional.