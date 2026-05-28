National Geographic coloca a Sonora entre los mejores destinos gastronómicos del mundo para 2026

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La gastronomía sonorense conquistó los reflectores internacionales al incluir a Sonora en la prestigiosa revista National Geographic, entre los destinos gastronómicos más destacados del mundo para 2026, gracias a la riqueza de su cocina tradicional, donde destacan la carne asada al mezquite, las tortillas de harina hechas a mano y el emblemático bacanora, símbolo de identidad y orgullo para las y los sonorenses.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/05/2026 11:14 AM.
En Sonora y editada el 28/05/2026 11:23 AM.