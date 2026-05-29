Arranca Durazo programa de apoyo económico para 16 mil familias vulnerables en Sonora

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los hogares sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo dio arranque al programa de Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables, con una inversión histórica de más de 200 millones de pesos en recurso estatal. Este apoyo, en 2026, llegará a 16 mil hogares en todo el estado con entrega directa a quienes más lo necesitan mediante una tarjeta electrónica bancaria.
Durante la entrega de apoyos realizada en la Arena Sonora, el mandatario estatal destacó que este programa representa un esfuerzo histórico para reducir las carencias económicas y fortalecer el ingreso familiar a las y los sonorenses.
Este es uno de los programas más sensibles de mi gobierno, y es uno de los programas que más me llega al alma, porque significa ayudar a quienes más lo necesitan. En esa tarjeta el día de hoy están depositados dos mil 500 pesos, pero estos 2 mil 500 pesos se van a estar depositando cada dos meses, expresó el gobernador Durazo.
El secretario de Bienestar Fernando Rojo de la Vega destacó que tan solo en Hermosillo se entregarán cerca de cuatro mil tarjetas, mientras que en todo el estado serán 16 mil familias las que recibirán este respaldo económico, con una inversión total superior a 200 millones de pesos.
Durante el evento también se destacó que, además de este programa, el Gobierno de Sonora impulsa acciones sociales como becas estudiantiles, uniformes escolares, desayunos gratuitos, subsidios a la tarifa eléctrica, infraestructura social y programas de vivienda.
En el evento estuvieron presentes: Paloma Terán, secretaria de Comunicación Social; María Dolores del Río Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; Pablo García, subsecretario de Bienestar en Sonora; así como beneficiarias y beneficiarios del programa.