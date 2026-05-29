Arranca Durazo programa de apoyo económico para 16 mil familias vulnerables en Sonora

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El Gobierno de Sonora destinará más de 200 millones de pesos para otorgar apoyos bimestrales de 2 mil 500 pesos mediante tarjetas electrónicas a hogares de escasos recursos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/05/2026 11:50 AM.
En Sonora y editada el 29/05/2026 11:57 AM.