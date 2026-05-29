Entregan viviendas y pies de casa a familias vulnerables de Etchojoa

Con el firme propósito de reducir el rezago social y brindar certidumbre patrimonial a quienes más lo necesitan, el Gobierno de Sonora, a través de la Comisión de Vivienda del Estado (COVES), concretó la entrega oficial de obras habitacionales en el municipio de Etchojoa.
En seguimiento a la instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño de atender las zonas históricamente marginadas, se materializó la construcción de 25 pies de casa y ocho viviendas completas, espacios diseñados para ofrecer un entorno seguro, digno y funcional para el desarrollo de las familias del sur de la entidad.
Esta intervención representó una inversión estatal de ocho millones 556 mil 278 pesos, logrando transformar de manera directa la calidad de vida de las y los beneficiarios, quienes a partir de ahora cuentan con la seguridad de un patrimonio propio, tras haber enfrentado condiciones de alta vulnerabilidad.
Flor Briseida, habitante de la comunidad de Campanichaca y beneficiaria de una vivienda completa, destacó el impacto de esta obra en su hogar. “Antes nuestras condiciones de vida eran muy vulnerables, pero recibir este beneficio nos cambia la vida por completo”, expresó al agradecer el respaldo del gobernador Alfonso Durazo.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de llevar la justicia social a cada rincón del estado, enfocando los recursos en las regiones que demandan mayor atención para elevar verdaderamente la calidad de vida de sus habitantes.