Entregan viviendas y pies de casa a familias vulnerables de Etchojoa

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El Gobierno de Sonora, a través de COVES, destinó más de 8.5 millones de pesos para la construcción de 25 pies de casa y ocho viviendas completas en comunidades del sur del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/05/2026 10:35 AM.
En Sonora y editada el 29/05/2026 10:50 AM.