Fortalece Gobernador Durazo seguridad con tecnología y equipamiento a través de Ficoseg

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El gobernador Alfonso Durazo anunció la aprobación de proyectos financiados por Ficoseg para fortalecer la seguridad mediante tecnología de monitoreo, cámaras conectadas al C5i y nuevo equipamiento para las corporaciones estatales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/05/2026 06:29 PM.
En Sonora y editada el 29/05/2026 06:33 PM.