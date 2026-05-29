Fortalece Gobernador Durazo seguridad con tecnología y equipamiento a través de Ficoseg

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de seguridad en la entidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que mediante el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficoseg), se aprobaron cuatro proyectos estratégicos enfocados en tecnología, vigilancia y equipamiento para reforzar la prevención y atención del delito.
El mandatario estatal señaló que, como parte de estas acciones, se instalarán 26 nuevos arcos carreteros y 150 Puntos de Monitoreo Inteligente en municipios como Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado, sumándose a la infraestructura tecnológica ya existente en el estado.
Iniciamos ya, hay una colaboración muy comprometida del sector empresarial, cosa que me da muchísimo gusto y que nos da una capacidad presupuestal para fortalecer, atender aquellas necesidades que tienen las áreas de seguridad y con ello fortalecer sus capacidades de respuesta; no en vano han ido mejorando los indicadores de seguridad en el estado, destacó el gobernador Durazo.
Además, se contempla el equipamiento de 92 unidades terrestres, entre vehículos tácticos blindados y unidades operativas, destinadas a reforzar la presencia y atención en las zonas prioritarias de la entidad.
El Ficoseg es resultado de la colaboración y compromiso del sector empresarial, permitiendo ampliar las capacidades institucionales y fortalecer las estrategias de seguridad en beneficio de las familias sonorenses.
El fideicomiso surge como un instrumento fundamental para el estado en materia de seguridad y competitividad, el cual se integra con la aportación de aquellas empresas que cuentan con una planta laboral de más de 100 empleados y destinan el uno por ciento del impuesto sobre la nómina, por lo que al año, se genera una recaudación de alrededor de mil millones de pesos.