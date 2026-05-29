Lorenia Valles defiende reformas electorales impulsadas por la Cuarta Transformación

“Desde que la Cuarta Transformación llegó democráticamente al gobierno en diciembre de 2018, las y los legisladores que formamos parte de este proyecto de nación hemos impulsado diferentes cambios a la Constitución y a las leyes para reivindicar la voluntad popular y su participación en la toma de decisiones”, declaró la senadora Lorenia Valles.
En el marco del proceso legislativo de varias iniciativas que están discutiéndose en un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, la legisladora por Sonora reconoció que las reformas propuestas por la presidenta de la República buscan fortalecer el sistema democrático del país.
Entre los asuntos abordados en el periodo extraordinario está la reforma constitucional para cambiar la fecha de la próxima elección de las autoridades del Poder Judicial de 2027 al 4 de junio de 2028; la reforma a la ley electoral para verificar que no existan casos de candidaturas a cargos de elección vinculadas a la delincuencia organizada; y las reformas constitucional y legal para establecer la injerencia extranjera como una causa de nulidad de las elecciones, dijo Lorenia Valles.
En la Cuarta Transformación defendemos la democracia porque es del pueblo y para el pueblo. Con estas reformas se promoverá que los partidos políticos presenten candidatas y candidatos honestos y con vocación de servicio, así como la prohibición de la injerencia extranjera en las elecciones, asegurando el derecho de la gente a votar y ser votada con libertad, seguridad y certeza jurídica, concluyó Valles Sampedro.