Lorenia Valles defiende reformas electorales impulsadas por la Cuarta Transformación

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La senadora sonorense aseguró que las iniciativas discutidas en el periodo extraordinario buscan fortalecer la democracia, blindar las elecciones y evitar la injerencia extranjera en los procesos electorales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/05/2026 12:33 PM.
En Sonora y editada el 29/05/2026 12:36 PM.