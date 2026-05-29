Promueve Salud Sonora alimentación balanceada con el Menú Regional Sonorense

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La Secretaría de Salud impulsa una estrategia nutricional gratuita basada en platillos típicos de la entidad, adaptados a hábitos saludables y accesibles para toda la población

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/05/2026 10:50 AM.
En Sonora y editada el 29/05/2026 11:07 AM.