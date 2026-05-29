Promueve Salud Sonora alimentación balanceada con el Menú Regional Sonorense

Para fomentar la alimentación equilibrada con ingredientes típicos de la entidad, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), promueve el Menú Regional Sonorense, una estrategia impulsada desde las Clínicas Integrales de Nutrición.
La nutrióloga Frida Pérez informó que las Clínicas Integrales de Nutrición ofrecen atención gratuita y multidisciplinaria a toda la población, con servicios de nutrición, psicología, medicina y activación física, enfocados en mejorar la salud integral de las y los pacientes mediante el cambio de hábitos.
Explicó que el Menú Regional Sonorense incluye platillos tradicionales adaptados a una alimentación balanceada, con información sobre calorías, porciones, ingredientes y formas de preparación. Entre las opciones destacan cocido, enchiladas, frijoles y alternativas como tortillas de nopal y aguas frescas naturales.
Asimismo, señaló que los menús se elaboran de manera semipersonalizada, tomando en cuenta factores como la edad, gustos, necesidades de salud y economía familiar de cada paciente, con el objetivo de que las personas puedan mantener una alimentación saludable de forma accesible.
Además de la orientación nutricional, las clínicas brindan clases gratuitas de activación física adaptadas a las capacidades de cada usuario. En el caso de adultos mayores o personas con movilidad limitada, se diseñan rutinas acordes a sus posibilidades para fomentar una vida activa y segura.
Este menú se encuentra disponible de forma gratuita tanto en las Clínicas Integrales de Nutrición, donde se ofrece atención integral para acompañar a las personas en el proceso de adoptar hábitos saludables, como en las jornadas de salud de las Clínicas Móviles de Medicina Preventiva.