Cineasta sonorense Mariana Mendívil lleva su talento a Cannes con cortometraje premiado

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La hermosillense Mariana Mendívil representó a Sonora en la 65.ª Semana de la Crítica de Cannes con Una parvada de estruendo, obra reconocida previamente en festivales internacionales por su propuesta experimental y de animación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/05/2026 07:56 AM.
En Sonora y editada el 30/05/2026 07:59 AM.