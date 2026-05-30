Cineasta sonorense Mariana Mendívil lleva su talento a Cannes con cortometraje premiado

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), reconoce la proyección internacional del talento sonorense en el ámbito cinematográfico, con la participación de la cineasta hermosillense Mariana Mendívil, cuyo cortometraje Una parvada de estruendo fue seleccionado en la 65.ª Semana de la Crítica de Cannes, como parte de un programa especial realizado en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
La cineasta se ha consolidado como una talentosa creadora dentro del cine experimental y de animación contemporáneo, con una propuesta visual vinculada al collage, la memoria, el cuerpo y el lenguaje poético. Su participación en Cannes representa un motivo de orgullo para Sonora y contribuye a visibilizar el talento artístico de la entidad en uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo.
Con una duración de 09:38 minutos, Una parvada de estruendo (2025) obtuvo previamente el Premio a Mejor Cortometraje de Animación Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia y fue reconocido como Mejor Cortometraje Experimental en el Festival Internacional Porto Femme, celebrado en Portugal. La pieza fue proyectada el 21 de mayo en el Cine Miramar, durante la Semana de la Crítica en Cannes, y también formó parte de una función especial del FICM en París, el 23 de mayo, en el Cinema Christine.
La pieza propone un viaje íntimo hacia la búsqueda de libertad, mediante el uso de imágenes fragmentadas, collage y animación en stop motion, recursos con los que explora la identidad femenina, la memoria y el cuerpo como territorio en disputa. Sobre el origen de la obra, la realizadora expresó que el proyecto nació “de una pulsión por entender el cuerpo como territorio en disputa y, al mismo tiempo, como un espacio posible de refugio, memoria y transformación”.
La realizadora es egresada de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM (ENAC). También dirigió el cortometraje Memoria de un cuerpo desplazado (2024), reconocido en FICUNAM y en el Festival Internacional de Cine de Valdivia; además, su trabajo ha sido seleccionado en festivales de México, Alemania, Croacia, China, Colombia, Perú, Uruguay, Portugal y Brasil.
Desde el ISC se celebra la presencia de creadoras y creadores sonorenses en circuitos nacionales e internacionales, al considerar que su trabajo fortalece la identidad cultural del estado y abre nuevas rutas para la difusión del talento artístico de Sonora.
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