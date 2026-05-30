Mesa Estatal de Seguridad logra detenciones y decomiso de más de 32 kilos de cristal

Como resultado de la estrategia permanente de seguridad impulsada en Sonora y de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno a través de la Mesa Estatal de Seguridad, autoridades lograron la detención de seis personas y el aseguramiento de narcóticos durante operativos simultáneos realizados en Hermosillo.
Como una acción coordinada entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se llevaron a cabo tres cateos simultáneos en los que se logró la detención de Joel “N”, Jesús “N”, Mayra Alejandra “N”, Lorena “N”, Francisco Antonio “N” y Bianca Paloma “N”.
Durante estos operativos, las corporaciones aseguraron 32.709 kilogramos de cristal, 15 envoltorios del mismo narcótico, dos vehículos y cuatro básculas grameras, evitando con ello la posible distribución de droga que pone en riesgo la tranquilidad y bienestar de las familias sonorenses.
Estos resultados reflejan el fortalecimiento de las acciones coordinadas de inteligencia, investigación y combate al narcomenudeo que se realizan de manera permanente en la entidad, con el objetivo de preservar la paz y la seguridad en los municipios de Sonora.
Las personas detenidas, así como la droga y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.