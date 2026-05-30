Mesa Estatal de Seguridad logra detenciones y decomiso de más de 32 kilos de cristal

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Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron cateos simultáneos que permitieron asegurar narcóticos, vehículos y equipo utilizado para la distribución de droga, como parte de la estrategia permanente de seguridad en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/05/2026 08:03 AM.
En Sonora y editada el 30/05/2026 08:06 AM.