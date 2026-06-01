Congreso de Sonora avala reformas sobre elección judicial y soberanía electoral

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En sesión extraordinaria, las y los diputados aprobaron dos minutas federales que modifican el proceso de elección de personas juzgadoras y establecen la injerencia extranjera como causal de nulidad en los procesos electorales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/06/2026 11:47 AM.
En Sonora y editada el 01/06/2026 11:49 AM.