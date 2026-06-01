Durazo destaca beneficios para Sonora a dos años del triunfo electoral de Sheinbaum

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El gobernador Alfonso Durazo aseguró que los programas sociales, obras de infraestructura, proyectos estratégicos y avances en seguridad impulsados por el Gobierno de México ya generan resultados tangibles en Sonora, durante la conmemoración de los dos años del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/06/2026 10:33 AM.
En Sonora y editada el 01/06/2026 10:37 AM.