Durazo destaca beneficios para Sonora a dos años del triunfo electoral de Sheinbaum

Con la participación de más de 17 mil sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la conmemoración de los dos años del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando que los avances alcanzados por la transformación tienen hoy una expresión tangible en Sonora mediante obras estratégicas, programas sociales, infraestructura, seguridad y proyectos que fortalecen el desarrollo económico de la entidad.
El mandatario estatal resaltó que varios de los ejes presentados por la presidenta en su informe de rendición de cuentas tienen resultados visibles en Sonora. Destacó la consolidación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, que suma más de 18 mil 356 millones de pesos en acciones de agua, territorio, educación y bienestar; la restitución de más de 45 mil hectáreas a la etnia; la operación del Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018, como parte de una política de justicia social impulsada de manera coordinada entre los gobiernos estatal y federal.
Durante su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de los principales resultados alcanzados en los primeros 20 meses de gobierno, entre los que sobresalen una inversión histórica superior a un billón de pesos en Programas para el Bienestar, que al cierre de 2026 beneficiarán a más de 42.8 millones de derechohabientes en todo el país. Asimismo, destacó el fortalecimiento de apoyos para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, estudiantes, productores del campo y jóvenes.
En materia económica, señaló que México alcanzó cifras récord de inversión extranjera directa al registrar 23 mil 591 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, además de mantener una tasa de desempleo de 2.5 por ciento, una de las más bajas del mundo, con la creación de 669 mil nuevos empleos y el mayor nivel de trabajo formal en la historia del país.
Durazo Montaño señaló que Sonora se consolida como una entidad estratégica para el desarrollo nacional gracias a proyectos de infraestructura y conectividad impulsados en coordinación con el Gobierno de México. Entre ellos sobresalen la inversión de 130 mil millones de pesos para la expansión del Puerto de Guaymas, la construcción y modernización de carreteras, así como inversiones en electromovilidad, energía y polos de desarrollo vinculados al fenómeno de relocalización de empresas.
En materia de salud y bienestar social, destacó la ampliación de programas y servicios que hoy benefician directamente a las familias sonorenses, en sintonía con los resultados nacionales presentados por la presidenta Sheinbaum, entre ellos la consolidación del programa Salud Casa por Casa, la operación y construcción de 29 hospitales, la distribución gratuita de medicamentos y el fortalecimiento del sistema IMSS-Bienestar.
El gobernador destacó además que la estrategia de seguridad impulsada en coordinación con la federación ha permitido avances históricos tanto en Sonora como a nivel nacional. Recordó que la entidad pasó del cuarto al lugar 14 en homicidios dolosos, mientras que en el país se ha logrado una reducción de 49 por ciento en homicidios dolosos y de 20 por ciento en delitos de alto impacto durante los primeros 20 meses de gobierno, mediante una estrategia centrada en la construcción de paz, la atención a las causas y el combate a la impunidad.
Lo celebramos porque hoy sentimos con hechos el compromiso de nuestra presidenta con las y los sonorenses, particularmente, con aquellos a quienes nunca les había tocado nada. Lo sentimos con pensiones, con becas, con infraestructura, con puertos, con carreteras, con hospitales, con el apoyo al campo y con inversiones que están transformando el futuro de nuestro estado, destacó el mandatario estatal.
Durazo Montaño subrayó que la coordinación permanente entre Sonora y el Gobierno de México ha permitido traducir los objetivos nacionales en beneficios concretos para las familias sonorenses, fortaleciendo el acceso al agua, la salud, la educación, la movilidad, la seguridad, la energía y el bienestar social.
La jornada conmemorativa refrendó el compromiso de continuar impulsando un modelo de desarrollo con bienestar compartido, donde el crecimiento económico, la justicia social y la inversión estratégica se traduzcan en más oportunidades, mejores servicios y una mayor calidad de vida para las familias sonorenses.