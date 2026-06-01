Fortalece Protección Civil de Sonora capacitación para atender emergencias

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Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Protección Civil Municipal de Guaymas participaron en una jornada especializada sobre protocolos de actuación y manejo de sustancias peligrosas, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes de alto riesgo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/06/2026 10:40 AM.
En Sonora y editada el 01/06/2026 10:43 AM.