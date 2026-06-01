Fortalece Protección Civil de Sonora capacitación para atender emergencias

El Gobierno de Sonora, a través de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora, impartió una plática dirigida a elementos de la Guardia Nacional División Caminos, Policía Estatal de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal de Guaymas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes con materiales peligrosos.
La actividad llevó por nombre “Operaciones Especiales en Emergencia con Materiales Peligrosos” y estuvo a cargo de Raúl Alonso Camarena Yescas, subdirector de Atención a Emergencias y Desastres de la CEPC.
Durante la jornada se abordaron protocolos de actuación, identificación de riesgos y procedimientos de atención en situaciones de emergencia relacionadas con sustancias peligrosas, además de reforzar la coordinación interinstitucional entre las corporaciones participantes.
Además, se impartió instrucción sobre el uso de la “Guía de Respuesta en Caso de Emergencias”, herramienta especializada para la atención de incidentes con materiales peligrosos, misma que fue entregada a las dependencias asistentes para su aplicación operativa.
Con estas acciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil busca fortalecer la preparación y capacidad de reacción de las corporaciones de seguridad y emergencia en Sonora.