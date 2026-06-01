Impulsa Durazo estrategia de salud mental para jóvenes en escuelas de Sonora

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El gobernador Alfonso Durazo destacó la implementación de “El ABC de las Emociones”, programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el bienestar socioemocional de estudiantes mediante actividades escolares, orientación familiar y atención especializada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/06/2026 11:01 AM.
En Sonora y editada el 01/06/2026 11:12 AM.