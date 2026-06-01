Impulsa Durazo estrategia de salud mental para jóvenes en escuelas de Sonora

La Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes: “El ABC de las emociones”, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el día 22 de abril de 2026, es implementada con éxito en Sonora por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en coordinación con la Secretaría de Salud, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Sonora es de los primeros estados donde se implementa esta estrategia, señaló el mandatario estatal, y algunos de los planteles en los que ya está vigente esta iniciativa es en la escuela “Lic. Alberto Flores Urbina”, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) en Ciudad Obregón.
Funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), así como de la Secretaría de Salud Pública (SSP), realizan jornadas y recorridos por los planteles para constatar el avance de “El ABC de las Emociones” destacando la importancia de fomentar el bienestar socioemocional mediante la prevención temprana y oportuna.
“El ABC de las Emociones” incluye la distribución de Guías para jóvenes, madres, padres, personas cuidadoras y docentes, además de actividades en las escuelas, por lo menos una hora por semana, relacionadas con la salud mental.
También se llevan a cabo asambleas informativas con padres y madres de familia, pláticas interactivas en las escuelas, para hablar de las emociones, las redes sociales y su uso responsable.
El Gobierno de México puso a disposición la Línea de la Vida: 800 911 2000, para atender cualquier problemática relacionada con la salud mental y capacitó a cerca de dos mil profesionales de la salud mental, psicólogas, psicólogos, están siendo capacitados para visitar los planteles y brindar atención de forma directa.