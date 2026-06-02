Conmemoran en Guaymas el 84 aniversario del Día de la Marina Nacional

En el marco de la conmemoración del 84 aniversario del Día de la Marina Nacional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reconoció la labor patriótica de las mujeres y hombres que, desde las distintas actividades marítimas, contribuyen al desarrollo, la seguridad y la soberanía de México.
Durante la ceremonia realizada en el puerto de Guaymas y encabezada por el comandante de la Segunda Región Naval, almirante Juan Martín Aguilar Morales, el mandatario estatal destacó la entrega y vocación de servicio de quienes integran a la institución de seguridad marítima, así como de las y los elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México.
El gobernador Durazo subrayó el papel estratégico que desempeña la Marina en Sonora, particularmente en el proyecto de modernización del puerto de Guaymas, obra que representa uno de los ejes fundamentales para el relanzamiento económico de la entidad y el fortalecimiento de la competitividad regional.
Como parte de la ceremonia se recordó el origen histórico de esta conmemoración, instituida oficialmente en 1942 para reconocer a las mujeres y hombres que desarrollan actividades vinculadas al sector marítimo nacional, así como a los marinos mexicanos que han servido con honor a la nación.
Asimismo, se realizó la entrega de medallas de reconocimiento al personal naval por 25 y 30 años de servicio por trayectoria, disciplina y compromiso institucional.
En el evento estuvieron presentes Karla Córdova González, presidenta municipal de Guaymas; Alejandro Romero Reyes, capitán de Puerto de la Capitanía Regional del Puerto de Guaymas; Carlos de Jesús Ríos, comandante de la Segunda Región Aérea Militar; Ernesto Bañuelos Rossette, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas; en representación del coordinador territorial de la Guardia Nacional en Sonora, Oswaldo Galicia Galicia; José Manuel Guevara Castillo, comandante de la Cuarta Zona Militar; Salvador Núñez Gaeta, representante de las agencias navieras; autoridades civiles y militares de los tres órdenes de gobierno, integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, representantes de la comunidad marítima, estudiantes y ciudadanía en general.