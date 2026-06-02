Conmemoran en Guaymas el 84 aniversario del Día de la Marina Nacional

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El gobernador Alfonso Durazo encabezó la ceremonia conmemorativa en el puerto de Guaymas, donde reconoció la labor de mujeres y hombres del sector marítimo y destacó su contribución al desarrollo, la seguridad y la soberanía de México

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/06/2026 01:35 PM.
En Sonora y editada el 02/06/2026 01:37 PM.