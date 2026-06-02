Durazo y Sheinbaum garantizan becas para todos los universitarios de Sonora

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El gobernador Alfonso Durazo anunció que, a partir del próximo semestre, todas y todos los estudiantes de universidades públicas recibirán una beca, mediante una inversión conjunta de 2 mil 160 millones de pesos entre el Gobierno de Sonora y la presidenta Claudia Sheinbaum

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/06/2026 11:45 AM.
En Sonora y editada el 02/06/2026 12:04 PM.