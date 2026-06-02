Durazo y Sheinbaum garantizan becas para todos los universitarios de Sonora

De forma conjunta, el gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a partir del próximo semestre, destinarán 2 mil 160 millones de pesos para el programa de Becas Sonora de Oportunidades para que todas y todos los jóvenes que acuden a una universidad pública puedan acceder a un apoyo económico.
El mandatario sonorense encabezó un multitudinario evento en Hermosillo, donde entregó 18 mil 219 becas para estudiantes de universidades públicas de la capital sonorense, lo que representa una inversión total de 100 millones 755 mil pesos. El gobernador Durazo Montaño añadió que en la convocatoria para estudiantes de universidades públicas, para el primer periodo 2026, que comprende de enero a junio, se asignaron 44 mil 500 becas, con una inversión de 255 millones de pesos.
A partir del siguiente semestre absolutamente todas las y los estudiantes de educación superior van a recibir una beca. Todas y todos los estudiantes de educación superior: 2 mil 160 millones de pesos para este programa. Mil 080 millones de pesos los va a poner el gobierno del estado y los otros mil 080 que necesito los van a poner nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, indicó.
El gobernador Durazo Montaño añadió que su administración seguirá respaldando el programa de becas más grande en la historia de la entidad, ya que la educación les permitirá a las y los jóvenes acceder a mejores oportunidades.