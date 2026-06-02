Implementan en Sonora estrategia nacional de salud mental para jóvenes

...

El programa “El ABC de las Emociones”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya opera en planteles educativos de Sonora con actividades semanales, guías especializadas y atención directa para fortalecer el bienestar socioemocional de estudiantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/06/2026 12:04 PM.
En Sonora y editada el 02/06/2026 12:19 PM.