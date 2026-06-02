Impulsa Sonora obras de infraestructura para más de 3 mil viviendas del programa Bienestar

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La Comisión de Vivienda del Estado ejecuta proyectos de agua potable, drenaje, saneamiento y energía eléctrica en Hermosillo, Cajeme y Agua Prieta para garantizar servicios básicos en 3 mil 458 nuevas viviendas que beneficiarán a cerca de 12 mil 900 personas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/06/2026 12:23 PM.
En Sonora y editada el 02/06/2026 12:37 PM.