Impulsa Sonora obras de infraestructura para más de 3 mil viviendas del programa Bienestar

Como parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso a una vivienda digna, el Gobierno de Sonora, a través de la Comisión de Vivienda del Estado (COVES), continúa avanzando en la ejecución de infraestructura básica mediante las denominadas “obras de cabeza” del programa federal de Vivienda para el Bienestar.
Estas acciones consisten en desarrollar la infraestructura necesaria para acercar servicios esenciales como agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y energía eléctrica a los predios donde serán construidas tres mil 458 nuevas viviendas. A través de estos trabajos de infraestructura básica, se beneficiará de manera directa a 12 mil 900 personas, permitiendo que los desarrollos habitacionales cuenten con condiciones operativas e hidráulicas adecuadas desde su origen.
Actualmente, COVES ejecuta la obra correspondiente a la línea de conducción de agua potable sobre el bulevar Jahudiel Zamorano, en Hermosillo, infraestructura que permitirá abastecer al desarrollo Altares–Infonavit. Para esta intervención se cuenta con una inversión autorizada de 12 millones 927 mil 25 pesos.
De manera complementaria, también se encuentra contemplada la construcción del emisor sanitario que conectará el desarrollo Altares–Infonavit con la planta de tratamiento, así como la construcción del cárcamo y equipo de bombeo de la misma, además de su alimentación eléctrica, con una inversión autorizada cercana a los 18 millones 300 mil pesos, fortaleciendo así el adecuado manejo y saneamiento de aguas residuales.
Asimismo, en el desarrollo Real de Minas–Infonavit se proyectan obras estratégicas para garantizar la factibilidad de servicios básicos, entre ellas la construcción de un colector sanitario y un cárcamo de rebombeo de aguas residuales, acciones fundamentales para el correcto funcionamiento hidráulico del sector.
En Cajeme, se tiene programada la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable con su respectivo equipo de bombeo, mientras que en Agua Prieta se proyecta la perforación y ademe de un pozo profundo para garantizar el abastecimiento de agua en los futuros desarrollos habitacionales que construye tanto Infonavit como Conavi.
A través de estas acciones, el Gobierno de Sonora contribuye a consolidar la infraestructura urbana necesaria para la ejecución del programa Vivienda para el Bienestar, permitiendo que miles de familias sonorenses puedan acceder a hogares con servicios básicos de calidad, bienestar y mayor certidumbre patrimonial.