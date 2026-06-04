Aprueba Congreso de Sonora reforma electoral y recibe nuevas iniciativas en salud y medio ambiente

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El Poder Legislativo avaló modificaciones para adelantar el inicio del proceso electoral ordinario y turnó a comisiones propuestas relacionadas con economía circular, movilidad infantil, salud materno-infantil y organización municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/06/2026 09:55 AM.
En Sonora y editada el 04/06/2026 09:58 AM.