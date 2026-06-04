Aprueba Congreso de Sonora reforma electoral y recibe nuevas iniciativas en salud y medio ambiente

El Congreso de Sonora aprobó, por mayoría, una reforma electoral para modificar la fecha de inicio del proceso electoral ordinario y tomó protesta a una nueva jueza penal del Poder Judicial del Estado. Asimismo, turnó a comisiones diversas iniciativas en materia municipal, salud, derechos de la niñez y economía circular para su análisis y dictaminación.
En sesión extraordinaria, el Pleno aceptó la renuncia definitiva e irrevocable de Blanca Diva Ponce Caro al cargo de jueza oral de lo penal del Distrito Judicial 2, con efectos a partir del 24 de mayo de 2026. En su lugar, María Angélica Duarte Gutiérrez rindió protesta de ley para asumir dicha responsabilidad.
Posteriormente, el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT) dio lectura a la iniciativa impulsada por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM, PT, NAS y PES, así como por la diputada Alejandra López Noriega, mediante la cual se propone que el proceso electoral ordinario inicie durante la primera semana de octubre del año previo a la elección. La medida tiene como propósito ampliar el margen para realizar adecuaciones legales y administrativas, además de fortalecer la planeación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) antes del arranque formal de las distintas etapas del proceso.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, con el objetivo de armonizar dicho ordenamiento con la Constitución local y establecer que los ayuntamientos se integren con un máximo de 15 regidurías, eliminando cualquier disposición que permita exceder ese límite. Asimismo, la propuesta incorpora lenguaje incluyente y precisa que las regidurías étnicas, independientes, de representación proporcional y derivadas de acciones afirmativas deberán ajustarse estrictamente a los criterios de integración previstos en la norma.
Por su parte, la diputada Azalia Guevara Espinoza y el diputado Omar Francisco Del Valle Colosio, ambos integrantes del PVEM, presentaron una iniciativa para crear la Ley de Economía Circular para el Estado de Sonora, con el objetivo de fomentar la reutilización, el reciclaje y el aprovechamiento eficiente de los recursos mediante políticas y acciones orientadas a reducir residuos, impulsar el desarrollo sostenible y fortalecer la protección del medio ambiente.
Posteriormente, el diputado Omar Francisco Del Valle Colosio (PVEM) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Sonora para fortalecer la atención materno-infantil mediante la aplicación obligatoria del tamiz cardiológico por oximetría de pulso a recién nacidos antes del alta hospitalaria, a fin de detectar oportunamente cardiopatías congénitas graves y garantizar el seguimiento y la atención médica de los casos identificados.
Los diputados Deni Gastélum Barreras y Sebastián Antonio Orduño Fragoza, integrantes del grupo parlamentario de Morena, presentaron una iniciativa para incorporar el derecho a la movilidad infantil en la legislación estatal, con el propósito de garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan oportunamente a servicios de salud, educación, reunificación familiar y otras actividades fundamentales para su desarrollo integral. Para ello, la propuesta contempla mecanismos de autorización administrativa en casos de negativa injustificada por parte de sus representantes legales, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu presentó una iniciativa para armonizar la Ley de Gobierno y Administración Municipal con la reciente reforma constitucional que establece un máximo de quince regidurías por ayuntamiento. La propuesta redefine la integración de los cabildos en municipios con más de cien mil habitantes, manteniendo el equilibrio entre mayoría relativa y representación proporcional para preservar el pluralismo político.