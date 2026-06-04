Club América realizará visorias en Sonora para detectar talento juvenil

Como parte de las actividades del programa Sonora Mundialista, el Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), en coordinación con el Club América, realizará visorias deportivas para identificar e impulsar el talento de las juventudes sonorenses con aspiraciones de desarrollarse en el futbol profesional.
La titular del ISJ, Rebeca Valenzuela Álvarez, informó que, por instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se continúa fortaleciendo una agenda de oportunidades para que las y los jóvenes desarrollen sus habilidades, potencien sus talentos y construyan un proyecto de vida.
Las visorias se llevarán a cabo los días 5, 6, 7 y 8 de junio en Hermosillo, Bahía de Kino y Guaymas, con la participación de visores oficiales del Club América, una de las instituciones deportivas más importantes del país y reconocida por su trabajo en la formación de nuevas generaciones de futbolistas.
Podrán participar, en la rama varonil, jóvenes nacidos entre 2009 y 2013, mientras que en la rama femenil podrán participar jóvenes de 2010 a 2013, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus capacidades ante especialistas encargados de detectar talento para los procesos formativos del club.
Estas visorias representan una gran oportunidad para nuestras juventudes. Queremos que sepan que en Sonora existen espacios para crecer, desarrollarse y perseguir sus sueños, expresó.
Como parte de esta, se han realizado visorias con clubes de primera división, carreras deportivas, rallys, intervenciones artísticas y murales temáticos en diversos municipios; además, se prepara la proyección de partidos de la Selección Mexicana en plazas y espacios públicos para fortalecer la convivencia y el sentido de comunidad.