Club América realizará visorias en Sonora para detectar talento juvenil

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Como parte del programa Sonora Mundialista, jóvenes futbolistas de Hermosillo, Bahía de Kino y Guaymas tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades ante visores oficiales del Club América

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/06/2026 08:43 AM.
En Sonora y editada el 04/06/2026 08:48 AM.