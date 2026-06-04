Destacan distribución de 3.3 millones de libros de texto gratuitos en Sonora

“El compromiso de la Cuarta Transformación con la educación se refleja en el mejoramiento de la infraestructura educativa desde la etapa inicial hasta la universidad; mejores salarios y derechos laborales para el magisterio; programas de becas para las y los estudiantes, acompañados de la entrega de uniformes, útiles escolares y libros de texto gratuitos”, declaró la legisladora Lorenia Valles.
La senadora de la República celebró el anuncio del gobernador Alfonso Durazo sobre la distribución de 3.3 millones de Libros de Texto Gratuitos en todas las escuelas de educación básica de Sonora para el ciclo escolar 2026-2027; recordando que la idea de crear libros de texto gratuitos data de 1959 por iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, con el propósito de garantizar el acceso a la educación de toda la población.
Torres Bodet fue un gran secretario de Educación y, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, la Cuarta Transformación conserva su legado distribuyendo los libros en todas las escuelas del país para que niñas, niños y jóvenes sigan estudiando, exploren el mundo a través de la lectura, aprendan nuevos conocimientos y construyan el futuro que sueñan, afirmó.
El Fondo de Cultura Económica está haciendo un gran esfuerzo para contribuir al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de hacer de México una República de lectores, mediante la organización de nidos de lectura y ofertando libros a bajo costo en el todo el país. Ejemplo de esto es la librería que fue inaugurada recientemente en el Bosque Urbano La Sauceda.