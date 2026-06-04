Destacan distribución de 3.3 millones de libros de texto gratuitos en Sonora

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La senadora Lorenia Valles Sampedro resaltó el compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación con la educación, al reconocer la entrega de materiales escolares para el ciclo 2026-2027

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/06/2026 08:28 AM.
En Sonora y editada el 04/06/2026 08:33 AM.