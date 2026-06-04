Durazo rechaza señalamientos sobre presunta cancelación de visa y los califica de “infamias”

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó ayer los señalamientos publicados por el diario estadounidense Los Ángeles Times, que lo ubica entre dos gobernadores mexicanos investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado y a quienes, según el medio, Estados Unidos habría retirado la visa.
Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente. No tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero, afirmó el mandatario en conferencia de prensa, al calificar la información de “infamia”.
El reportaje, firmado por Steve Fisher y Kate Linthicum, afirma que Durazo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, han perdido sus visas en el marco de investigaciones penales. El texto señala que la Administración Trump ha ampliado su estrategia contra funcionarios electos mexicanos sospechosos de nexos con el narcotráfico, luego de años en que Washington prefirió concentrarse en los líderes de los cárteles.
Frente a esos señalamientos, el gobernador apeló a su trayectoria política.
Si toda una vida, toda una trayectoria, no te pone a salvo de infamias o notas falsas, pues francamente estás condenado, dijo, para después agregar que lo que lo respalda es toda una vida, no esta declaración.
En cuanto a si existen compromisos institucionales próximos en Estados Unidos, Durazo indicó que no tiene ninguno agendado, pero rechazó que deba cruzar la frontera únicamente para refutar el reportaje. “Tampoco creo que deba ir a Estados Unidos solo para probar que tengo visa”, señaló.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la intención detrás de la difusión de este tipo de información.
“¿Qué intención con quitar la visa y además hacerlo público?”, preguntó desde su conferencia mañanera, donde llamó a la ciudadanía a mantener la calma ante lo que consideró una estrategia de presión política. “Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo, entonces pueden venir estas cosas”, agregó la mandataria.
Durazo cerró su postura con un llamado a no dejarse llevar por la desinformación.
Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y dejaré que esas infamias se topen en algún momento con la verdad, concluyó.