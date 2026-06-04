Durazo rechaza señalamientos sobre presunta cancelación de visa y los califica de “infamias”

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que mantiene vigente su visa estadounidense y negó cualquier vínculo con grupos criminales, tras una publicación del diario Los Angeles Times

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/06/2026 09:19 AM.
En Sonora y editada el 04/06/2026 09:26 AM.