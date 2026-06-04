Inicia distribución de más de 3.3 millones de libros de texto para ciclo escolar 2026-2027 en Sonora

Con el compromiso de garantizar las herramientas suficientes para una educación de calidad a las nuevas generaciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha el operativo de distribución de más de 3.3 millones de libros de texto gratuitos que llegarán a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en los 72 municipios de Sonora antes de dar inicio el ciclo escolar 2026-2027.
Acompañado por el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, el mandatario estatal destacó que Sonora se ha consolidado como una de las entidades con mayor eficiencia en la distribución de los libros de texto gratuitos, asegurando su entrega anticipada para el próximo ciclo escolar.
Somos el estado que cumple primeramente antes que todos con la entrega de este material imprescindible antes de que inicie el ciclo escolar. Los libros de texto gratuitos son una de las grandes políticas del Estado mexicano.
Ahora, afortunadamente, con el respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, este programa llega a los lugares más remotos del país; no hay niño ni niña sonorense o mexicana que se quede sin uno de estos ejemplares, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.
Ahora, afortunadamente, con el respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, este programa llega a los lugares más remotos del país; no hay niño ni niña sonorense o mexicana que se quede sin uno de estos ejemplares, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.
Del total de ejemplares, más de 1.7 millones corresponden a primaria, alrededor de 1.2 millones a secundaria y telesecundaria, y más de 300 mil a preescolar. Los contenidos abarcan áreas fundamentales para la formación integral del alumnado, como matemáticas, lectura y escritura, tecnología, innovación, educación ambiental y promoción de estilos de vida saludables.
Con acciones como la rehabilitación de escuelas, la entrega de becas con una inversión de más de 3 mil 600 millones de pesos, uniformes y zapatos escolares por un monto de más de mil 700 millones y libros de texto gratuitos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño consolida una política educativa orientada a reducir desigualdades y generar mejores oportunidades para miles de estudiantes sonorenses.