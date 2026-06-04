Inicia distribución de más de 3.3 millones de libros de texto para ciclo escolar 2026-2027 en Sonora

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha el operativo que llevará materiales educativos a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de los 72 municipios del estado antes del inicio de clases

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/06/2026 09:01 AM.
En Sonora y editada el 04/06/2026 09:08 AM.