Llaman a motociclistas de Nogales a respetar hospitales y evitar ruido excesivo

A no perder el respeto al peatón, a otros conductores y la comunidad en general invitan las autoridades de vialidad de Nogales a motociclistas de la localidad que realizan sus rondines tradicionalmente los días jueves.
El Comandante Y jefe de Tránsito Municipal Eliceo Estrada Muñiz, señaló que actualmente ha detectado que miembros de algunos clubs de motociclistas han perdido el respeto por las zonas de hospitales provocando una constante contaminación auditiva al cruzar frente a estos edificios lo cual amerita una infracción de tránsito.
Hay personas, jóvenes y adultos que propietarios de estas motocicletas que no respetan ni los hospitales o clínicas por donde pasan, la ley de tránsito marca que cuando pasa un vehículo ruidoso debe de evitar si es posible pasar por esos lugares hospitales o clínicas donde hay pacientes.
Ya se ha ido perdiendo ese respeto, pero esas personas que acostumbran hacer eso faltar al respeto a las personas hospitalizadas serán acreedores a una sanción de tránsito. Queremos evitar que no se siga perdiendo ese respeto y se abstengan de porqué de ser sorprendidos por la autoridad municipal se va a proceder en su contra, señaló Estrada Muñiz.
Ya se ha ido perdiendo ese respeto, pero esas personas que acostumbran hacer eso faltar al respeto a las personas hospitalizadas serán acreedores a una sanción de tránsito. Queremos evitar que no se siga perdiendo ese respeto y se abstengan de porqué de ser sorprendidos por la autoridad municipal se va a proceder en su contra, señaló Estrada Muñiz.
Hay diferentes clubes que se les unen algunos jóvenes que por su inexperiencia empiezan hacer sus malabares y entre ellos mismos agravarse por lo cual ya han sido identificados y se les ha recogido las motocicletas.
Nosotros respetamos la libertad de tránsito, mientras ellos vayan con su casco sus luces, respetando los límites de velocidad y no alterando el orden ni molestando a terceras personas está bien, mientras vayan en sana paz no van hacer molestados, concluyó.
Nosotros respetamos la libertad de tránsito, mientras ellos vayan con su casco sus luces, respetando los límites de velocidad y no alterando el orden ni molestando a terceras personas está bien, mientras vayan en sana paz no van hacer molestados, concluyó.