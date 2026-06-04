Llaman a motociclistas de Nogales a respetar hospitales y evitar ruido excesivo

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Tránsito Municipal advirtió que los conductores que generen contaminación auditiva frente a hospitales y clínicas podrán ser sancionados, al considerar que afectan la tranquilidad de pacientes y personal médico

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/06/2026 04:26 PM.
En Sonora y editada el 04/06/2026 04:30 PM.