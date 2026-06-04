Proponen limitar a 15 regidurías los cabildos de municipios más poblados de Sonora

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La diputada Ernestina Castro presentó una iniciativa para armonizar la Ley de Gobierno y Administración Municipal con la Constitución estatal, estableciendo un máximo de 15 regidurías en ayuntamientos con más de 100 mil habitantes y fortaleciendo criterios de austeridad y certeza jurídica

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/06/2026 05:19 PM.
En Sonora y editada el 04/06/2026 05:24 PM.