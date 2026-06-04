Sonora alcanza primer lugar nacional en transformación digital y simplificación de trámites

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El gobierno encabezado por Alfonso Durazo Montaño fue reconocido por liderar el Decálogo de Política Digital 2025, con avances en digitalización de servicios, reducción de trámites y modernización administrativa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/06/2026 09:14 AM.
En Sonora y editada el 04/06/2026 09:19 AM.