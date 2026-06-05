Abre DIF Sonora convocatoria para terapias con delfines dirigidas a menores con discapacidad

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El programa beneficiará a niñas, niños y adolescentes con discapacidad mediante hasta 300 terapias físicas asistidas con delfines en el Delfinario Sonora. La convocatoria permanecerá abierta durante junio y cuenta con una inversión estatal de tres millones de pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/06/2026 09:47 AM.
En Sonora y editada el 05/06/2026 09:54 AM.