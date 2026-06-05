Abre DIF Sonora convocatoria para terapias con delfines dirigidas a menores con discapacidad

Niñas, niños y adolescentes sonorenses con discapacidad podrán acceder a terapias físicas asistidas con delfines gracias al programa impulsado por el Gobierno de Sonora, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), para contribuir a su desarrollo integral y calidad de vida.
La convocatoria permanecerá abierta del 2 al 30 de junio y tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral y bienestar de las personas beneficiarias mediante terapias físicas asistidas con delfines impartidas en el Delfinario Sonora, en Guaymas.
El Gobierno de Sonora destinará una inversión de tres millones de pesos para este programa, mediante el cual se otorgarán hasta 300 terapias físicas asistidas con delfines, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme a la disponibilidad de horarios.
La directora general de DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, destacó que este programa busca ampliar las oportunidades de atención y rehabilitación para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, favoreciendo su desarrollo físico, emocional y social.
Las personas interesadas podrán entregar la documentación requerida en las instalaciones del CREE Hermosillo; quienes residan en otros municipios podrán hacerlo en las oficinas de los sistemas DIF municipales, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
Entre los requisitos se encuentran la solicitud de apoyo, estudio socioeconómico, credencial nacional para personas con discapacidad o certificado médico correspondiente, comprobante de ingresos e identificación oficial de la madre, padre, tutor o persona responsable.
Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos (662) 210 8384 y (662) 210 9389.