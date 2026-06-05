Azalia Guevara impulsa Ley de Economía Circular para transformar el manejo de residuos en Sonora

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La diputada del Distrito IV presentó una iniciativa que busca fomentar el reciclaje, la reutilización de materiales y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales mediante un nuevo marco normativo estatal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/06/2026 12:39 PM.
En Sonora y editada el 05/06/2026 12:42 PM.