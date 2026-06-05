Azalia Guevara impulsa Ley de Economía Circular para transformar el manejo de residuos en Sonora

Con el objetivo de transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable que mitigue el impacto ambiental y genere nuevas oportunidades de crecimiento económico, la diputada local por el Distrito IV por Nogales y Santa Cruz, Azalia Guevara, presentó de manera conjunta la iniciativa de la Ley de Economía Circular para el Estado de Sonora.
La propuesta, impulsada en la más reciente sesión extraordinaria junto a su compañero de la bancada del Partido Verde, el diputado Omar Del Valle Colosio, busca establecer un marco normativo que fomente el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la reducción drástica de residuos y la reutilización de materiales en las cadenas productivas.
Esta propuesta busca promover un modelo de desarrollo más sustentable, que fomente el aprovechamiento responsable de los recursos, la reducción de residuos y la generación de nuevas oportunidades para la economía y el cuidado del medio ambiente, destacó la legisladora nogalense.
La iniciativa contempla la participación coordinada de municipios, empresas, instituciones educativas y ciudadanía, además de impulsar incentivos para las Mipymes, fortalecer programas de educación ambiental y fomentar cadenas productivas más sostenibles. De aprobarse, Sonora se sumaría a las entidades del país que ya cuentan con una legislación específica en materia de Economía Circular, consolidando una visión de desarrollo sostenible para las futuras generaciones.
Entre sus principales objetivos se encuentran fortalecer las capacidades municipales para la gestión de residuos, promover la responsabilidad compartida entre gobierno, sociedad y sector productivo, así como impulsar un modelo económico que aproveche mejor los recursos y reduzca el impacto ambiental.
Azalia Guevara reafirmó el compromiso de su representación legislativa para seguir en la construcción de reformas que fortalezcan las instituciones sonorenses, al asegurar que mantendrá una visión de futuro centrada en el bienestar, la sostenibilidad y el desarrollo equilibrado de las comunidades del norte del estado y de todo Sonora.