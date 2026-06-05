Entrega Gobierno de Sonora 4 mil 500 apoyos económicos a familias vulnerables del sur del estado

Como parte de la política social impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño para brindar mayor bienestar a quienes más lo necesitan, el Gobierno de Sonora entregó cuatro mil 500 apoyos del programa Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables a habitantes de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Quiriego.
Este programa representa una inversión histórica superior a los 200 millones de pesos de recursos estatales y tiene como objetivo fortalecer el ingreso de los hogares en condición de vulnerabilidad mediante apoyos bimestrales de dos mil 500 pesos, entregados de manera directa a través de una tarjeta electrónica bancaria.
A unos días de haber iniciado la distribución de tarjetas en la entidad, el Gobierno de Sonora avanza en la entrega de recursos que durante 2026 beneficiarán a 16 mil familias en todo el estado, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida y brindando respaldo económico para la atención de necesidades básicas.
Durante la jornada de entrega, el secretario de Bienestar, Fernando Rojo de la Vega, destacó el compromiso del gobernador Alfonso Durazo con las familias que enfrentan mayores dificultades económicas.
Por eso hoy entregamos apoyos a las familias del sur de Sonora: de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Quiriego, cuatro mil 500 personas. Porque tenemos claro que detrás de cada apoyo hay una historia, una familia y una necesidad y con este apoyo, esperamos que también haya una esperanza, subrayó.
Con acciones como esta, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrenda su compromiso de construir un Sonora más justo e incluyente, donde los programas sociales lleguen de manera directa a las familias que más requieren apoyo para salir adelante.