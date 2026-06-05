Entrega Gobierno de Sonora 4 mil 500 apoyos económicos a familias vulnerables del sur del estado

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Habitantes de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Quiriego recibieron apoyos bimestrales de 2 mil 500 pesos como parte del programa Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables, que beneficiará a 16 mil hogares sonorenses durante 2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/06/2026 10:14 AM.
En Sonora y editada el 05/06/2026 10:20 AM.