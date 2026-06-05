Impulsa Durazo rehabilitación de 206 canchas deportivas en Sonora

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Con una inversión conjunta de 112.3 millones de pesos entre el Gobierno de Sonora y la Sedatu, se construyen y rehabilitan espacios deportivos en todo el estado para fortalecer la convivencia familiar, el deporte y el desarrollo de la juventud

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/06/2026 10:55 AM.
En Sonora y editada el 05/06/2026 10:59 AM.