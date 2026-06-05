Impulsa Durazo rehabilitación de 206 canchas deportivas en Sonora

Con el compromiso de brindar a las familias sonorenses espacios seguros para la práctica del deporte, la sana convivencia y el desarrollo de la niñez y la juventud, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabeza la rehabilitación y construcción de 206 canchas deportivas en todo el estado.
Gracias a las gestiones del mandatario estatal ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con el respaldo de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, se construyen 28 nuevas canchas y se rehabilitan 15 más en 22 municipios con recursos federales.
El gobernador Alfonso Durazo destacó que estas obras representan mucho más que infraestructura: son espacios donde niñas, niños y jóvenes podrán jugar, entrenar y convivir sanamente, mientras las familias recuperan áreas públicas para reunirse y fortalecer el tejido social de sus comunidades.
Estos espacios están totalmente abandonados y van a entrar en servicio de manera extraordinariamente digna, como lo estamos haciendo en La Sauceda, como lo estamos haciendo en la Laguna del Náinari y el Parque Ostimuri en Obregón, manifestó el mandatario estatal.
Asimismo, el Gobierno de Sonora rehabilita 163 canchas adicionales con recursos estatales, por lo que en total serán 206 espacios deportivos renovados para el disfrute de las y los sonorenses.
La inversión total asciende a 112.3 millones de pesos, de los cuales 52.3 millones son aportados por el Gobierno del Estado y 60 millones por la Sedatu.