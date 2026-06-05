Vinculan a proceso a séptimo implicado en desaparición del hijo de Cecilia Flores

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La Fiscalía de Sonora logró la imputación y vinculación a proceso de Luis Alfonso “N”, detenido en Tijuana, por su probable participación en la desaparición y muerte de Marco Antonio Flores, ocurrida en 2019 en Bahía de Kino

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/06/2026 11:41 AM.
En Sonora y editada el 05/06/2026 11:52 AM.