Vinculan a proceso a séptimo implicado en desaparición del hijo de Cecilia Flores

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la imputación y vinculación a proceso de Luis Alfonso “N”, séptimo probable responsable detenido dentro de la investigación por la desaparición de Marco Antonio “N”, hijo de Cecilia Patricia Flores, madre buscadora, por hechos ocurridos el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, municipio de Hermosillo, Sonora.
Tras ser capturado el pasado 1 de junio en la colonia El Chaparral, en Tijuana, Baja California, mediante un operativo coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), el imputado fue presentado ante la autoridad judicial, donde la representación social formuló imputación y obtuvo su vinculación a proceso por los delitos de desaparición cometida por particulares en número de dos, una de ellas con resultado de muerte, y asociación delictuosa en concurso real de delitos.
La captura fue resultado de labores de investigación, seguimiento operativo y coordinación interinstitucional, logrando ubicar al imputado en la zona de canalización del Río Tijuana para dar cumplimiento al mandamiento judicial librado en su contra.
Esta acción deriva de las investigaciones que permitieron identificar a los probables responsables de la privación ilegal de la libertad de Marco Antonio “N”, hijo de Cecilia Patricia Flores, quien permaneció desaparecido desde mayo de 2019.
Como parte de los avances del caso, el pasado 25 de marzo de 2026 fue ejecutado un cateo donde se localizaron restos óseos que posteriormente fueron identificados mediante pruebas genéticas y periciales como correspondientes a Marco Antonio “N”, fortaleciendo las líneas de investigación y permitiendo consolidar las acciones judiciales contra los probables responsables.
Con la captura, judicialización y vinculación a proceso de Luis Alfonso “N”, la FGJES ha logrado cumplimentar siete de las ocho órdenes de aprehensión obtenidas dentro de esta causa penal.
Las investigaciones permitieron establecer la probable participación de integrantes de una célula criminal relacionada con estos hechos, quienes actualmente enfrentan procesos penales por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirma su compromiso de continuar las investigaciones hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos, cumplimentar el mandamiento judicial pendiente y garantizar verdad, justicia y acceso a la reparación para las víctimas y sus familias.