Avanza control del incendio forestal en Arivechi; alcanza 65% de contención

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Más de 120 combatientes forestales y un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana continúan las labores para sofocar el incendio en el predio Tarachi, donde las autoridades reportan avances significativos en el control y liquidación del siniestro

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/06/2026 07:40 AM.
En Sonora y editada el 06/06/2026 08:30 AM.