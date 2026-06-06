Avanza control del incendio forestal en Arivechi; alcanza 65% de contención

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que, gracias al esfuerzo incansable, decidido y coordinado de los combatientes forestales y autoridades de los tres órdenes de gobierno, continúan los avances para lograr la liquidación total del incendio forestal que afecta el predio Tarachi, en el municipio de Arivechi, en donde ya se tiene un 65% de control y un 55% de liquidación.
Los combatientes forestales han trabajado día y noche, reflejando el compromiso y la dedicación de las brigadas que diariamente enfrentan condiciones complejas para proteger los recursos naturales y la seguridad de la población.
En las labores de combate participan 123 elementos pertenecientes a diversas dependencias e instituciones, entre ellas la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con sus brigadas forestales; la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP); la Brigada de Manejo de Fuego de Sagharpa, así como los ayuntamientos de Arivechi y Sahuaripa, además de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Para fortalecer las operaciones, se cuenta con 15 vehículos terrestres y un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, que realiza labores de combate aéreo, permitiendo reforzar las acciones en zonas de difícil acceso.
Las autoridades mantienen concentrados todos los esfuerzos en las tareas de control y liquidación del incendio mediante estrategias terrestres y aéreas coordinadas, con el objetivo de proteger los ecosistemas de la región y evitar la propagación del fuego hacia nuevas áreas, así como mantener el saldo blanco en personas lesionadas o afectadas en su salud.
El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, reconoce la entrega, profesionalismo y compromiso de cada uno de los combatientes que participan en esta emergencia, así como la colaboración interinstitucional que ha permitido avanzar de manera significativa en la atención de este incendio forestal.
Recursos desplegados:
● 123 elementos● Conafor y brigadas forestales: 31● Defensa: 32● Seguridad Pública: 30● Gobierno del Estado (Sagharpa): 10● Ayuntamiento de Arivechi: 12● Ayuntamiento de Sahuaripa: 5● Protección Civil Estatal: 3
Equipo:
● 15 vehículos terrestres● 1 helicóptero Mil Mi-17