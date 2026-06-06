Lanza DIF Sonora convocatoria de apoyos económicos para personas con discapacidad

...

Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, el Gobierno de Sonora abrió el registro para el Programa de Estímulos Económicos destinado a fortalecer la inclusión, el desarrollo educativo, deportivo y laboral de personas con discapacidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/06/2026 08:30 AM.
En Sonora y editada el 06/06/2026 08:38 AM.