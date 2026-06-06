Lanza DIF Sonora convocatoria de apoyos económicos para personas con discapacidad

Como parte de la política de inclusión impulsada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora) puso en marcha la convocatoria del Programa de Estímulos Económicos para la Participación e Integración Social de las Personas con Discapacidad, con una inversión de 6 millones 100 mil pesos para el ejercicio fiscal 2026.
El Gobierno de Sonora, mediante esta estrategia, brindará apoyos económicos dirigidos a personas con discapacidad que habitan en la entidad y que requieren estímulos en las modalidades de Atención Temprana, Educativo, Especial, Impulso Deportivo y Capacitación Laboral.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó que este programa representa un importante respaldo para las familias y personas con discapacidad, al fortalecer las condiciones que favorecen su bienestar y autonomía, contribuyendo a ampliar sus oportunidades de desarrollo personal, educativo, deportivo e inclusión social.
La recepción de solicitudes permanecerá abierta del 2 al 30 de junio de 2026. Las personas interesadas podrán realizar su registro de manera presencial, en horario de 8:00 a 15:00 horas, en la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad de DIF Sonora, ubicada en calle Tres y avenida Ley Federal del Trabajo, colonia Bugambilias, en Hermosillo, así como en los sistemas DIF municipales que correspondan a su localidad.
Para el ejercicio fiscal 2026, el programa cuenta con un presupuesto de 6 millones 100 mil pesos destinados a la entrega de estímulos económicos para personas con discapacidad que cumplan con los requisitos y criterios establecidos en la convocatoria. Una vez concluido el proceso de evaluación y selección, el listado de folios de las personas beneficiarias será publicado en la página oficial de DIF Sonora.
Las bases, requisitos y criterios de elegibilidad pueden consultarse en el portal oficial de DIF Sonora y en sus redes sociales institucionales. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 662 210 8340 y 662 210 9389, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.