Protección Civil Sonora activa estrategia preventiva ante temporada de lluvias y huracanes 2026

...

Autoridades estatales presentaron el plan de preparación y respuesta para la temporada de ciclones tropicales, ante un pronóstico que prevé actividad superior al promedio en el océano Pacífico y posibles afectaciones indirectas en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/06/2026 07:36 AM.
En Sonora y editada el 06/06/2026 07:40 AM.