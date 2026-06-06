Protección Civil Sonora activa estrategia preventiva ante temporada de lluvias y huracanes 2026

Con el objetivo de fortalecer la prevención, la preparación, así como la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos, el Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), presentó las acciones y estrategias correspondientes a la Temporada de Lluvias y Huracanes 2026, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.
Durante el evento desarrollado en el salón de eventos de un hotel de Hermosillo, se destacó la importancia de la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y las administraciones municipales, así como instituciones de emergencia, cuerpos de seguridad y sociedad civil, para salvaguardar la integridad de la población sonorense durante la temporada de ciclones tropicales y lluvias intensas en Sonora.
De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este año se prevé una temporada con actividad ciclónica superior al promedio en el océano Pacífico, donde podrían desarrollarse entre 18 y 21 sistemas tropicales con nombre. De estos, entre nueve y 10 serían tormentas tropicales, de cinco a seis huracanes categoría 1 o 2, y de cuatro a cinco huracanes mayores, de categorías 3, 4 o 5. En el océano Atlántico se esperan entre 11 y 15 ciclones tropicales.
Daniel Abraham Gámez Martínez, titular de Protección Civil Sonora, informó que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en coordinación con las autoridades federales, además de fortalecer la actualización de planes de emergencia, la identificación de zonas de riesgo, la revisión de refugios temporales y la difusión de medidas preventivas entre la población.
Hizo un llamado a las y los sonorenses a mantenerse informados exclusivamente a través de fuentes oficiales, atender las recomendaciones de las autoridades y preparar con anticipación sus planes familiares de protección civil.
La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico inició el pasado 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre, periodo durante el cual Sonora puede registrar efectos indirectos de sistemas tropicales, principalmente lluvias intensas, crecientes de ríos y arroyos, inundaciones repentinas y fuertes vientos.