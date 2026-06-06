Sonora recibe a embajadores de la Unión Europea tras histórico acuerdo con México

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La entidad se convirtió en la primera del país en recibir a una delegación diplomática europea después de la firma del Acuerdo Global Modernizado, consolidándose como un destino estratégico para la inversión, la innovación y el desarrollo sostenible

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/06/2026 08:43 AM.
En Sonora y editada el 06/06/2026 08:46 AM.