Embajadores de la Unión Europea recorren modernización del Puerto de Guaymas impulsada por Durazo

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La delegación diplomática europea visitó Sonora para conocer el potencial logístico, energético y comercial del estado, destacando las obras de modernización del Puerto de Guaymas como pieza clave para fortalecer el comercio internacional y atraer nuevas inversiones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/06/2026 11:41 AM.
En Sonora y editada el 08/06/2026 11:43 AM.