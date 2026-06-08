Embajadores de la Unión Europea recorren modernización del Puerto de Guaymas impulsada por Durazo

Embajadores de la Unión Europea llevaron a cabo un recorrido por la obras de modernización del Puerto de Guaymas impulsadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, como parte de la gira que sostuvieron en el estado este fin de semana para fortalecer los lazos del nuevo Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE y establecer alianzas en los rubros de energía, educación, economía, turismo y ganadería.
Durante la gira de tres días por Sonora, el cuerpo diplomático europeo se reunió con el gobernador Alfonso Durazo para analizar las ventajas competitivas con las que cuenta el estado y llevaron a cabo el Conversatorio entre Jóvenes Universitarios y Embajadores de la Unión Europea. Además, constataron la modernización del Puerto de Guaymas, proyecto que concentra una inversión histórica de 130 mil millones de pesos, impulsada por el Gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum y el sector privado en conjunto con el Plan Sonora de Energías Sostenibles.
Se han concretado obras como la rehabilitación del muelle de usos múltiples, almacén frigorífico, nuevas vías ferroviarias, y rehabilitación del patio de áreas de almacenaje.
El mandatario estatal señaló que esta visita, dirigida por Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo, obedece a una petición directa de las y los embajadores, quienes mostraron interés por conocer el potencial de logística e infraestructura portuaria para facilitar el comercio internacional, identificar oportunidades de inversión y cooperación en sectores clave como pesca, agroindustria, energía y logística, además de establecer vínculos directos entre empresas y autoridades locales.
La finalidad de estos encuentros fue impulsar mayores relaciones comerciales y cadenas de valor sostenibles entre México y los países de la Unión Europea bajo el nuevo esquema de relocalización de inversiones internacionales.
En esta gira se destacó al Puerto de Guaymas como una plataforma logística versátil y eficiente que facilita la conexión efectiva entre el noroeste de México y el resto del mundo, a través del uso de infraestructura, equipamiento y procesos de alto nivel.
Se establecieron acciones para impulsar nuevas oportunidades comerciales entre México y la Unión Europea, propiciar la formación técnica, apertura de escuelas y generación de empleos en la entidad.
Estuvieron presentes los embajadores Patrick Hermann, de Bélgica; Kim Højlund Christensen, de Dinamarca; Nikolaos Kotrokois, de Grecia; Ruairí de Búrca, de Irlanda; André Driessen, de Países Bajos; Agnieszka Frydrychowicz Tekieli, de Polonia; Pedro Costa Pereira, de Portugal; Milan Cigáñ, de República Eslovaca; Gunnar Aldén, de Suecia; y Francisco André, Embajador de la Unión Europea.
Asistieron también: Teodora Micheva-Hristova, encargada de negocios de la embajada de Bulgaria; Matti Keppo, encargado de negocios de la embajada de Finlandia; y por parte de la Unión Europea Suvi Roponen, jefa adjunta de Misión; Viktoria Lovenberg, consejera Económica; Javier Arribas Quintana, consejero de Agenda Verde; Jaime Fernández Rúa, consejero Político; Vicealmirante Ernesto Bañares Rosete, director general de Asipona Guaymas; y Guillermo Von Borstel, gerente de comercialización de Asipona Guaymas.